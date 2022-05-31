2022/05/31 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IvAEUiGGsmM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقطاع المياه عن منطقة في بغداد منذ قرابة شهر | تقرير علي الاحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقطاع المياه عن منطقة في بغداد منذ قرابة شهر | تقرير علي الاحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).