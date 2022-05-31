مصدر عسكري روسي: اكتمال اختبارات صاروخ

2022/05/31 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر بالمجمع الصناعي العسكري الروسي باكتمال إجراء الاختبار التجريبي في روسيا لأحدث صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي، الذي تم تنفيذه في 28 مايو، إلى أقصى مدى له.

وأضاف المصدر: "إن إطلاق الصاروخ تسركون إلى أقصى مدى له أكتمل بنجاح دورة اختباراته من حاملة".

في 28 مايو، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الفرقاطة "الأميرال غورشكوف"، خلال إطلاقها التجريبي من بحر بارنتس لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي أصابت بنجاح هدفا بحريا على بعد نحو ألف كيلومتر منه في البحر الأبيض.

ويعد صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي أول صاروخ مجنح في العالم تفوق سرعته سرعة الصوت عدة مرات، وهو قادر على القيام بالتحليق الديناميكي الهوائي المستمر، مع المناورة في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام وقود محركه الخاص خلال كل مسار من تحليقه.

وتصل السرعة القصوى لهذا الصاروخ إلى حوالي 9 أضعاف سرعة الصوت، حوالي 2,65 كيلومتر في الثانية على ارتفاع 20 كيلومترا، أو أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة، فيما يبلغ مدى تحليقه ألف كيلومتر.

كما كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تعمل الآن على تطوير نظام صاروخي ساحلي جديد سيكون مشابها لمنظومة صواريخ "تيسركون" فرط الصوتية.

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