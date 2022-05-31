الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم على النفط الروسي إذا فشل في ايقاف امداداته

2022/05/31 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز”، عن مصدر أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض رسوم إضافية على النفط الروسي إذا فشل أعضاء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على موعد وقف إمدادات خطوط الأنابيب.ووفقا لمصدر الصحيفة، سيكون أفراد المجتمع الأوروبي على استعداد للاتفاق على فرض رسوم إذا لم توافق هنغاريا على تحديد موعد نهائي واضح لوقف واردات النفط […]

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