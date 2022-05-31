قوى الدولة الوطنية: النظام الداخلي للبرلمان يعترض قانون الأمن الغذائي

2022/05/31 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف رئيس كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النائب فالح الساري، اليوم الثلاثاء، النظام الداخلي للبرلمان يعترض مقترح قانون الأمن الغذائي.وقال الساري في مداخلة بجلسة اليوم، إن “قانون الأمن الغذائي أصبح مقترح قانون وليس مشروع قانون وهناك وجهات نظر مختلفة من طريقة عرضه وتبنيه والمضي بالاجراءات”، مشيرا إلى أن “المادة 130 من […]

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