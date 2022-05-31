وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يعقد اجتماعاً ويصدر عدة توجيهات

2022/05/31 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع مدراء شرطة بغداد والمحافظات كافة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ( البث المباشر ) بحضور مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء الدكتور سعد معن و عدد من قادة الوكالة وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية لتوفير أقصى […]

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