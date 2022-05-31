بايدن يعقد اجتماعا مع رئيس الاحتياطي الأمريكي لمناقشة التضخم

2022/05/31 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتماعا في البيت الأبيض مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لمناقشة التضخم المتصاعد.وفي أول اجتماع من نوعه هذا العام سيناقش بايدن وباول "وضع الاقتصاد الأمريكي والعالمي"، بحسب البيت الأبيض، مع تركيز على التضخم.وقال البيت الأبيض إن تلك "أولوية بايدن الاقتصادية ...في وقت ننتقل من تعاف اقتصادي غير مسبوق إلى نمو مستقر وثابت يعمل من أجل العائلات العاملة".

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