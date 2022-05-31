خارجية أمريكا: الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة فتح قنصليتها في القدس

2022/05/31 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس، وأن المشاورات بشأنها مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطنيين.

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