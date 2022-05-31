الإطار التنسيقي يبحث مع تحالف عزم المستجدات السياسية

2022/05/31 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / بحث الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، مع تحالف عزم المستجدات السياسية في العراق.

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