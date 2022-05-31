2022/05/31 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطباء النجف والناصرية يبدعون بجراحات ناجحة النجف – سعدون الجابري الناصرية – باسم الركابي أجريت في مستشفى الزهراء للولادة والأطفال في النجف عملية جراحية ، تم خلالها رفع كيس من كبد طفل يبلغ عمره 7 أشهر.وأوضح الأخصائي في جراحة الأطفال مرتضى الفتلاوي في تصريح أمس أن (الطفل كان يشكو من كيس ولادي كبير في […]

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