الاطار التنسيقي وتحالف العزم يبحثان اخر المستجدات السياسية

2022/05/31 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بحث الاطار التنسيقي و تحالف العزم، اليوم الثلاثاء، اخر المستجدات السياسية في البلاد.

وقال بيان للاطار تلقته وكالة (بغداد اليوم)، ان " الجانبان بحثا تطورات المشهد السياسي والامني كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الجانبان على "ضرورة تنسيق المواقف بين القوى الوطنية من اجل ايجاد حلول تنهي الازمة الراهنة".

واكد الطرفان على "ضرورة مواصلة اللقاءات و تبادل الزيارات بين قوى الاطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني بغية تنسيق المواقف داخل مجلس النواب".

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