هل هو صراع جديد؟.. طالباني: منصبا رئاسة كردستان وحكومتها ليسا

2022/05/31 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء، ان منصبي رئاسة كردستان وحكومتها ليسا "طابو" للديمقراطي.

وقال طالباني في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم) "مثلما يقول الديمقراطي بأن منصب رئيس الجمهورية ليس حكرا( طابو) على الاتحاد الوطني، نحن نقول أيضا بأن منصبي رئاسة الاقليم والحكومة ليس حكرا على الديمقراطي فقط ".

وأضاف انه "من الطبيعي جدا أن يكون للديمقراطي والاتحاد مرشحين لمنصب رئاسةالجمهورية".

وتابع ان "ملتقى الاتحاد الوطني ليس بديلا عن المؤتمر العام"، مؤكدا ان "الاتحاد الوطني مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت".

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