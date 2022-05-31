آداب أمريكا الأيرلندية: منحة جو كليري للأنظمة العالمية: بقلم ماثيو إيتوغ ( 30 مايو 2022 ) - عبدالرؤوف بطيخ

2022/05/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ يبدو أن الأمريكيين لا يستطيعون الاكتفاء من الإيرلنديين.حتى لو تركنا جانباً بعض العروض الفنية للموسيقى والرقص الأيرلندية التي يمكن العثور عليها في المهرجانات والاحتفالات العرقية ، فهناك الكثير من الثقافة الأيرلندية للتجول فيها.المرشحون الرئاسيون الديمقراطيون اقتبسوا من شيموس هيني و .b.w.



ييتس.تحتل الشخصيات الأيرلندية والأيرلندية الأمريكية مركز الصدارة في السينما الأمريكية الشعبية ، من ا ......





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