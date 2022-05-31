أحباب الله ليسوا أحبائى ...... قصيدتان - منى حلمي

2022/05/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ---------------------------------------------------------1 - أحباب الله ليسوا أحبائى ------------------------------- بنظرة استنكار وتهكم رمقونى بنبرة استعلاء وريبة سألونى : " لماذا لا تطيقين الأطفال ألا تعلمين أيتها الغريبة الغافلة أن أحباب الله هم الأطفال ؟ "قلت : " أحباب الله ..



ليسوا أحبابى " قالوا : " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " قلت : " ا ......





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