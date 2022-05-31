شاب يُنهي حياته بإطلاق النار على نفسه شرقي بغداد

2022/05/31 | 23:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام شاب بإنهاء حياته من خلال إطلاق النار على نفسه داخل منزله شرقي بغداد.

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