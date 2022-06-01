سفيرة أمريكية توضح موقف بلادها من تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية

2022/05/31 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت "واضحة منذ اليوم الأول" بأنها لن تزود أوكرانيا إلا بأسلحة دفاعية لمحاربة روسيا.

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