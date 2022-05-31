باناسونيك ولايكا تتعاونان لتطوير الكاميرات والعدسات

2022/05/31 | 23:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركتا باناسونيك اليابانية ولايكا الألمانية أنهما توصلتا إلى اتفاقية لتحالف أعمال شامل جديد تحت مسمى L² لتطوير الكاميرات والعدسات وتكنولوجيا التصوير.وتعد كلتا الشركتين جزءًا من تحالف L-Mount دون مرآة (جنبًا إلى جنب مع سيجما وليتز).وقد قامت باناسونيك بإعارة تقنيتها للكاميرا إلى لايكا.ومع ذلك، فإن الشراكة الجديدة تتعمق أكثر، حيث […]

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