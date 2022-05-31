شاهد بالفيديو.. داعشي يتحدث عن الغزو ضد قوات البيشمركة... ماذا حدث بعد تدخل طيران الجيش العراقي؟

2022/05/31 | 23:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B-78zanCjLo

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