2022/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حكم بسجن رئيس مجلس محافظة كركوك المتواري كوبنهاغن-(أ ف ب) – بغداد – كركوك -الزمان ألغت المحكمة العليا في الدنمارك الثلاثاء قرار محكمة استئناف يلزم كوبنهاغن بدفع تعويضات إلى 18 مدنياً عراقياً تعرّضوا للتعذيب خلال حرب العراق، خلال عمليّة مشتركة بين قوات الأمن العراقي وجنود دنماركيين. لجأ 23 عراقياً إلى القضاء الدنماركي بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الدنماركية العليا:جنودنا ليسوا طرفاً في تعذيب عراقيين على يد قوات بلادهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الدنماركية العليا:جنودنا ليسوا طرفاً في تعذيب عراقيين على يد قوات بلادهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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