المحكمة‭ ‬الدنماركية‭ ‬العليا‭:‬جنودنا‭ ‬ليسوا‭ ‬طرفاً في‭ ‬تعذيب‭ ‬عراقيين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬بلادهم

2022/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم‭ ‬بسجن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬المتواري كوبنهاغن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بغداد‭ – ‬كركوك‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬يلزم‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬بدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مدنياً‭ ‬عراقياً‭ ‬تعرّضوا‭ ‬للتعذيب‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬العراق،‭ ‬خلال‭ ‬عمليّة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقي‭ ‬وجنود‭ ‬دنماركيين‭.‬ لجأ‭ ‬23‭ ‬عراقياً‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬الدنماركي‭ ‬بعد‭ […]

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