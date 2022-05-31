طفح التعليم

2022/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يحدّثني‭ ‬صديق‭ ‬انه‭ ‬لكثرة‭ ‬الأخطاء‭ ‬الاملائية‭ ‬وغلبة‭ ‬الكتابة‭ ‬باللهجات‭ ‬العامية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬أو‭ ‬تعليقات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بات‭ ‬يطلبون‭ ‬منه‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الكتابة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬الفصيحة‭ ‬لأنّها‭ ‬تستعصي‭ ‬على‭ ‬فهمهم‭ ‬لها‭.‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬طرفة‭ ‬للتندر،‭ ‬وإنّما‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬ينتشر‭ ‬منذ‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬الانحطاط‭ ‬التعليمي‭ ‬الأوليّ‭ ‬لملايين‭ […]

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