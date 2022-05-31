اسرائيل تتهم إيران بسرقة وثائق سرية لوكالة الطاقة الذرية

2022/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬طهران‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ اتهمت‭ ‬اسرائيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إيران‭ ‬بأنها‭ ‬سرقت‭ ‬وثائق‭ ‬سرية‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬واستخدمتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخفاء‭ ‬أدلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬ وتعتبر‭ ‬إسرائيل‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬تهديدا‭ ‬لأمنها‭ ‬وتتهم‭ ‬طهران‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬طهران‭ ‬باستمرار‭.‬ وتقول‭ ‬مصادر‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ […]

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