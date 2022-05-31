بالوثائق.. الخزعلي يتهم كردستان ببيع كميات كبيرة من النفط لإسرائيل

2022/05/31 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر النائب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي، وثائق يتهم فيها حكومة إقليم كردستان ببيع النفط لإسرائيل وباسعار مخفضة. وذكر الخزعلي بحسب الوثائق ان "اقليم كردستان يصدر (16٪) من مبيعاته للنفط إلى اسرائيل والتسويق يكون دون السعر العالمي اي مايقارب ( ١١) دولارا ". مبينا ان "الحكومة الاتحادية والقوى السياسية في بغداد تخشى الحديث عن الموضوع".

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