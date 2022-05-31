فلسفة المِشرط - شريف حتاتة

2022/05/31 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة فلسفة الِمشرط ------------------------------------دق جرس التليفون وأنا جالس على مكتبي.



جـاء الخريف، وأصبح الجو صحوا.



أتـانـي الصـوت مـن الجانب الآخر للخط، صوت صحفى شاب يسـد رمـق حياته ، عن طريق العمل فـي إحـدى تلـك الصـحف المتشابهة التي تنشر على صفحاتها صور "جمـيلات" المجتمع وهن تتضاحكن، وترقصن في حفلة من حفلات أصحاب المـال، والحكـم، أو تعرضـن أجـزاء مـن أجسامهن الناعمة البيضاء التي لا تت ......





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