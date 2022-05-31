صحيفة: تأييد مسبق في أوبك لتعليق مشاركة روسيا في اتفاقيات إنتاج النفط

2022/05/31 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس بعض أعضاء منظمة "أوبك" إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقيات إنتاج النفط، في وقت تصعد فيه دول الغرب من عقوباتها على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا وفي ظل حظر أوروبي جزئي على إمكانيات روسيا من ضخ المزيد من النفط، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن موفدين.

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