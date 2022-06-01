مانشيني: أسعى للتتويج بكأس العالم 2026

2022/06/01 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، إنه سيحاول بناء فريق قادر على التتويج بكأس العالم 2026، بعدما فشل مع الآزوري في التأهل لمونديال 2022.ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة نظيره الأرجنتيني، غدًا الأربعاء على ملعب ويمبلي في كأس أوروبا - أمريكا الجنوبية، التي تجمع الفائزين بلقبي اليورو وكوبا أمريكا.وقال مانشيني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: "هذه المباراة تكرم بطل أوروبا، وقائدا شجاعا مثل كيليني..ولنكن صريحين، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز".وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري دائما أن أكون في ويمبلي، في مثل هذا الملعب المرموق الذي احتفلنا فيه باللقب الأوروبي..المشاعر رائعة، ومن الجيد أن نلعب هذه المباراة ضد فريق وطني عظيم مثل الأرجنتين".وعن فلسفته الكروية، قال: "ما زلت أعتقد أن أولئك الذين يأخذون زمام المبادرة، ويتحكمون في اللعب، لديهم فرصة أكبر للفوز..وكرة القدم جميلة لأن أي شيء يمكن أن يحدث، ويمكنك الفوز بأي طريقة..لكنني أحتفظ بأفكاري".واستكمل: "سأختار دائما لاعبين رائعين لديهم الجودة، لأنك بحاجة لجودة عالية من أجل الاستمتاع والتسلية..من المباراة المقبلة سندخل اللاعبين الشباب (في منتخب إيطاليا) لكي نرى ما يستحقونه".وأردف مانشيني: "نبحث عن حلول جديدة..نلعب دائما للفوز وليس للتجربة، لكن المستقبل يجب أن يكون أمام أعيننا..نريد بناء منتخب قادر على التتويج بكأس العالم 2026".واختتم مدرب الآزوري: "كنت محظوظًا بما يكفي للعب ضد مارادونا، ورؤيته لسنوات عديدة في إيطاليا، وتذكره في هذه المناسبة سيكون عاطفيًا جدًا".

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