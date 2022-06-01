خاص لإيرث نيوز| حقوق الإنسان تحدد الفئة الأكثر تعرضاً للابتزاز الإلكتروني في العراق

2022/06/01 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد مكتب حقوق الانسان في محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، الفئة الاكثر تعرضاً للابتزاز الالكتروني في العراق.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “الابتزاز الالكتروني جريمة ظهرت في الآونة الاخيرة بعد ظهور عالم التكنلوجيا”، مبيناً أن “اغلب المحافظات العرافية سجلت حالات ابتزاز ومنها كربلاء ومن كلا الجنسين والاكثر استهدافا […]

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