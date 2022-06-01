2022/06/01 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الروسية خزانا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك (شرق أوكرانيا) التي تحاول السيطرة عليها، كما أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تقصف "خزان حمض النيتريك" في مصنع أوكراني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تقصف "خزان حمض النيتريك" في مصنع أوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).