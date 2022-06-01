باحثة عراقية تثبت فاعلية الزنجبيل في مكافحة الخلايا السرطانية

2022/06/01 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان – الزمان كشفت رسالة جامعية لباحثة عراقية في جامعة عمّان الاهلية في الأردن عن الصلة الفعالة لنبات الزنجبيل في مكافحة الخلايا السرطانية، وقالت الصيدلانية الباحثة فاطمة الشيخ انها درست في بحثها الاكاديمي تغليف زيت الزنجبيل المعروف باسم الجينجيرول في الجسيمات الشحمية النانوية، بما يتيح تقييما واضحا لنشاط مضاد للالتهابات ومضاد للسرطان بحسب النتائج المختبرية […]

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