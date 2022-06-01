أوكرانيا.. قصف

2022/06/01 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن القوات الروسية قصفت خزّاناً يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك (شرق أوكرانيا) التي تحاول السيطرة عليها، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ.وأوضح غايداي على تلغرام أنّ غارة جوية نفّذتها القوات الروسية أصابت خزّاناً يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية....حمض النيتريك خطير إذا استُنشق أو ابتُلع أو لامس الجلد".ودعا سكان المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ أيام، إلى "تجهيز أقنعة واقية للوجه مشرّبة بمحلول الصودا".من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن استهداف روسيا منشأة كيميائية بضربة جوية هو "ضرب من الجنون".

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