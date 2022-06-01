السعودية لروسيا: مستعدون للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي لأزمة أوكرانيا

2022/06/01 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء، إن بلاده "على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".

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