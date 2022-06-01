العراق على موعد مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان

2022/06/01 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيأة الأنواء الجوية، تقريراً عن ارتفاع درجات الحرارة للأيام الخميس والجمعة والسبت.

وجاء في تقريرها: "من المتوقع ان تتأثر البلاد بإمتدادات المنخفض الجوي الموسمي الحراري ابتداءً من يوم الخميس والأيام التي تليه ليكون الطقس صحواً وحاراً بسبب تأثير الكتلة الهوائية الحارة والرطبة المرافقة للمنخفض الحراري الموسمي بذلك سترتفع درجات الحرارة بحدود 4- 6 درجات مئوية في تلك الأيام في عموم البلاد".وتوقعت الأنواء الجوية ان تصل درجات الحرارة العظمى الى 50 مْ".

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