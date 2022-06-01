التضخم على طاولة بايدن.. لقاء مهم مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي

2022/06/01 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، في البيت الأبيض اجتماعا نادرا مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات الإدارة الديموقراطية السيطرة على ارتفاع الأسعار "المدمر سياسيا" قبل انتخابات منتصف الولاية.

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