2022/06/01 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AgevWYLMEVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد عباس : الإطار يصر على إشراك المالكي بتشكيل الحكومة كونه الثقل الأكبر داخل التحالف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد عباس : الإطار يصر على إشراك المالكي بتشكيل الحكومة كونه الثقل الأكبر داخل التحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).