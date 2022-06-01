الكهرباء تحدد سبب تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة

2022/06/01 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحددت وزارة الكهرباء، سبب تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة.وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "انطلاقاً من واجباتها المهنية ، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها ، تجتهد وزارة الكهرباء لتقديم ساعات تجهيز مثلى للمواطنين"، مبينا انه "نظراً لتقليل خمسة ملايين متر مكعب من كمية الغاز الايراني المورد ، فإن ذلك ادى بالضرورة الى تحديد احمال المنظومة ، وبالتالي كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية" . واضاف، ان "الجانب الايراني قد طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي ، ومع تأخر اقرار الموازنة العامة ، والبحث عن حل بديل لقانون الامن الغذائي ، فإن ذلك سبب التلكؤ " وتابعت الوزارة، بحسب البيان، ان "ذلك يدفعنا بحرص اكبر ، وسط جهود برلمانية وحكومية حقيقية ، لتتواصل وزارة الكهرباء مع الجانب الايراني للتوصل الى حلول وسطية مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز ، دون ان يؤدي ذلك الى تدني جودة خدمات الطاقة ، والاضرار بمصلحة المواطنين" .

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