بعد استيلائها على سفينتين يونانيتين.. سيناتور أميركي يدعو لإجراءات صارمة ضد إيران

2022/06/01 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إدارة الرئيس، جو بايدن، على اتخاذ إجراءات صارمة أمام الممارسات الإيرانية، بعد استيلائها على سفينتين يونانيتين.

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