الإعلام الأمني: القبض على إرهابي ينتمي لداعش في صلاح الدين

2022/06/01 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على إرهابي ينتمي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت مفارزها وبالتنسيق مع لواء الخامس والثلاثون حشد شعبي من إلقاء القبض على احد العناصر المنتمية الى عصابات داعش الارهابية في قرية العوينات بمحافظة صلاح الدين".واضافت، ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة(١/٤) إرهاب، وهو احد ابرز اهداف المديرية ذاتها".

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