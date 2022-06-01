إسرائيل: إيران سرقت وثائق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2022/06/01 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إسرائيل إن إيران سرقت وثائق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التهرب من التحقيقات وخداع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

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