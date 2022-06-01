صلاح أبو ياسين-الاتجاه الرمزي في الشعر الحديث مقدمة وتطبيق في شعر ماجد الحيدر/قصيدة سفر الجنون - ماجد الحيدر

2022/06/01 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الاتجاه الرمزي في الشعر الحديث مقدمة وتطبيق في شعر ماجد الحيدر/قصيدة سفر الجنون صلاح أبو ياسين-ناقد عراقي (سفر الجنون) للشاعر العراقي والقاص والمترجم المبدع ماجد الحيدر نُظِمت قبل الاحتلال الامريكي للعراق عام 2002م ، وهي من القطع الشعرية الجميلة التي تنتمي للمدرسة الرمزية في الشعر الحديث والتي ظهر أثرها في الشعر العربي بفعل المعطيات الاولية في تراث الادب العربي اولاً ، وثانيا بسبب التو ......





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