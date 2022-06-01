عذاب القبر خرافة ام عقيدة إلهية؟ - باسم عبدالله

2022/06/01 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله البحث في الأديان التي تتبنى ميثيولوجيا الغيب من اصعب البحوث واقساها لانها تمس المعتقد بشكل مباشر ولهذا فإن اي بحث يقدح في عقيدة الغيب ومن ضمنها الإيمان بعذاب القبر سيجد الرفض الشديد المؤمن بذه العقيدة، لأن بناء المعتقد الذي ترسخ في العقول عشرات السنين يصعب او يستحيل ازالته بمقال او بكتاب يتعارض مع المعتقد الثابت للفرد، لهذا يضطر الباحث في الشأن الديني الاستعانة بالنصوص الدينية التي تظهر بوضوح منطق ......





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