ترجمة تقرير موقع جافاج الإستخباراتى الإسرائيلى عن ضجر الجيش المصرى من السيسى، وترشيح الدول الكبرى لإبن مبارك لخلافته - عبدالجواد سيد

2022/06/01 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجواد_سيد ترجمة تقرير موقع جافاج الإستخباراتى الإسرائيلى عن ضجر الجيش المصرى من السيسى ، وترشيح الدول الكبرى لإبن مبارك لخلافته ،،،------------------------------------17يناير20221-أكدت مصادر جافاج الإستخباراتية فى مصر أن الرآى العام المصرى قد أصبح فى حالة شديدة من الإحباط من جراء سياسات السيسى ، لدرجة أنهم قد أصبحوا مدفوعين نحو حافة المطالبة بتغيير النظام والتى تتضح من النفور العام من شخصه ، ول ......





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