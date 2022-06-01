2022/06/01 | 02:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T-gCiqasscs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ كيف تتعامل القوانين العراقية مع العنف ضد المرأة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ كيف تتعامل القوانين العراقية مع العنف ضد المرأة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).