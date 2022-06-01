النيابة المصرية تصدر بيانا بشأن واقعة قتل أم لأطفالها الثلاثة

2022/06/01 | 02:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الثلاثاء، أنها تباشر التحقيقات في واقعة متهمة سيدة فيها بقتل أطفالها الثلاثة، وشروعها في الانتحار عقب ارتكابها الواقعة.

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