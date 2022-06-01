كيف تتعامل القوانين العراقية مع العنف ضد المرأة؟

2022/06/01 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين وصل إقرار قانون العنف الأسري في العراق؟

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