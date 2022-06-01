بايدن سيرسل أنظمة صواريخ لضرب أهداف روسية في أوكرانيا بدقة فائقة

2022/06/01 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، نيته إرسال أنظمة صواريخ متقدمة تسمح للقوات الأوكرانية بضرب أهداف روسية بدقة فائقة على الأراضي الأوكرانية.

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