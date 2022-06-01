هندسة الاقناع وسياسة الاحتواء و الردع عرض للاستراتيجية الامريكية في بلدان الاطراف - فرحان قاسم

2022/06/01 | 03:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم لم تعد النتائج التي حققتها الراسمالية العالمية منذ عام ( 1492 م ) خافية ، سواء التحولات الإيجابية الثورية الكبرى في تطوير قوى الإنتاج التي قادتها الطبقة البرجوازية الصاعدة من خلال الثورة الصناعية و الثورة العلمية التكنولوجية و الثورة المعلوماتية والتي لم تسبقها الى ذلك اية قوى اجتماعية أخرى منذ فجر التاريخ ، او الاثار الكارثية التي تركتها الطبقة البرجوازية بعد تحولها الى طبقة مهيمنة على المجتمع ال ......





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