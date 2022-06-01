التربية تحدد معدل تقديم الطلبة الموهوبين

2022/06/01 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حددت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، معدل تقديم الطلبة الناجحين من الصف السادس الابتدائي في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكر بيان لهيئة رعاية الموهوبين، أنه "يحق للطالب الناجح من الصف السادس الابتدائي (فقط) الحاصل على معدل لا يقل عن (97) بدخول الاختبارات التشخيصية الخاصة في مدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل" .

وأشار إلى "عدم وجود تقديم من الصف الرابع الابتدائي إلى تلك المدارس"، مبينا أن "هيئة رعاية الموهوبين ستعلن شروط التقديم

لاحقاً".

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