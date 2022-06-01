النفط النيابية: العراق يهدر 3 مليارات دولار جراء إحراق الغاز

2022/06/01 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي المشكور، عن هدر العراق ثلاثة مليارات دولار سنوياً، من حرق الغاز المصاحب في حقوله، مؤكداً فتح تحقيق بتلكؤ مشروع غاز البصرة.

وقال المشكور، لـ"الصباح": إن "العراق يخسر نحو 3 مليارات دولار سنوياً من حرق الغاز المصاحب في حقوله"، مشيراً إلى أن "اللجنة بدأت التحرك على شركة غاز البصرة بعد تلكئها بهذا المشروع".

وأضاف، أن "أول زيارة للجنة كانت للشركة"، مبيناً أن "غاز البصرة مؤسسة من ثلاثة أطراف؛ 51 بالمئة للجانب العراقي، ويمثله غاز الجنوب، و 44 بالمئة لشركة شل، و5 بالمئة لشركة ميتسوبيشي، وكل من هذه الشركات يؤدي الدور المطلوب منه في هذه الشركة".

وبين، أن "أصل العقد هو تطوير غاز الجنوب"، موضحاً أنه "تفاجأ بعدم وجود تفعيل وحراك صحيح بهذه الجوانب، وأن المشروع لا يزال متلكئا ونسبة إنجازه قليلة، واللجنة ماضية بمعرفة من هو المتسبب بهذا التلكؤ".

وتابع المشكور، أن "اللجنة ستولي ملف التلوث الخاص بهذا المشروع اهتماماً كبيراً، وستقدم مقترحات لإصدار قانون بها".

تحرير: مصطفى إبراهيم

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