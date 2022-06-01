لتسليط الضوء على

2022/06/01 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف البيت الأبيض الأميركي، الثلاثاء، أعضاء من مجموعة BTS الغنائية الكورية الجنوبية الشهيرة، في حدث مصمم لزيادة الوعي بجرائم الكراهية المعادية للآسيويين.

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