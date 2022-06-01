بايدن: سنزود أوكرانيا بصواريخ أكثر تطوراً.. ولن نحاول الإطاحة ببوتين

2022/06/01 | 04:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا "بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطوراً" مع استمرار حربها مع روسيا.

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