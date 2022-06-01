2022/06/01 | 05:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدر عن دار سطور للنشر والتوزيع في بغداد كتاب بعنوان( صائد الدواعش – القصة الكاملة للنقيب حارث السوداني بطل خلية الصقور الاستخبارية )، والمترجم عن كتاب صدر في الولايات في شهر شباط من عام 2021 بعنوان

(The Spymaster of Baghdad) لمؤلفته مارغريت كوكر مديرة مكتب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية السابقة في بغداد.

يعد الكتاب الذي ترجمه الكاتب والمترجم العراقي عمار كاظم محمد هو الأول في تسليط الضوء على اختراق خلية الصقور الاستخبارية لتنظيم داعش الارهابي، وزرع النقيب حارث السوداني داخل التنظيم تحت الاسم الحركي (ابو صهيب)، وأشار الكتاب إلى أن السوداني "استطاع العيش مع عناصر التنظيم لمدة 16 شهرا وسط خلية ارهابيي داعش في الطارمية شمال بغداد، وتمكن من إبطال 48 عملية إرهابية بسيارات ملغومة وانتحاريين على العاصمة العراقية في تلك الفترة قبل ان يتم كشفه واعدامه من قبل عناصر داعش".

الكتاب المكون من 22 فصلا وخاتمة بـ 482 صفحة من القطع المتوسط، يمثل جانبا من الصورة البطولية لتضحيات العراقيين خلال فترة الحرب على الجماعة التكفيرية بكثير من التفاصيل والمعلومات، التي تظهر لأول مرة من خلال أكثر من عشرين مقابلة أجرتها المؤلفة مع رئيس خلية الصقور وقائدها أبو علي البصري، ومع عائلة الشهيد حارث السوداني، وصاغته بطريقة سردية غاية في التشويق

والإثارة.

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