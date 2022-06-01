2022/06/01 | 05:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ياسين طرار غند

تشير متلازمة الذكورة العدائيَّة إلى ملفٍ شخصي يتضمن مواقف وعواطف مترابطة يمكن تجميعها في مكونين أساسيين: الأول يتكون من مشاعر عدائيَّة وانعدام الثقة وعدم الأمان تجاه الناس، وخاصة النساء، مصحوبة بمواقف معادية للمرأة (كراهيَّة المرأة)، مثلاً كمعتقدات بأن ضحايا الاغتصاب يرغبن سرًا في أن يقعن ضحية.



المكون الثاني يتكون من الرغبة في السيطرة والسيطرة على المرأة مما ينتج عنه استخلاص الإثارة الجنسيَّة والإشباع من هذه الهيمنة على المرأة.

الرجال الذين يعانون من هذه المتلازمة عادة ما يكون لديهم أيضًا إحساسٌ غير آمنٍ بالرجولة ويكونون أكثر حساسيَّة للرفض من النساء.



غالبًا ما يكونون نرجسيين أيضًا.

أظهرت الأبحاث أنه لا توجد فقط اختلافات بين الرجال داخل المجتمع في مدى توافقهم مع مثل هذا الملف الشخصي، ولكن هناك بعض الاختلافات الموثوقة في مقارنة المجتمعات مع بعضها البعض.



البحث عبر الثقافات الذي يركز على بعض المكونات الرئيسة للذكورة العدائيَّة، مثل عداء الرجال تجاه النساء، لم يجد اختلافات بين المجتمعات المختلفة فحسب، بل وجد أيضًا أنَّ هذا العداء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعداء النساء تجاه النساء.



ومن المثير للاهتمام، مع ذلك، أنَّ درجة عداء النساء تجاه الرجال كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوضع المرأة في المجتمع.



في المجتمعات التي كان فيها وضع المرأة أكثر مساواة مع مكانة الرجل، كان هناك عداءٌ أقل نسبيًا تجاه الرجال مقارنة بالمجتمعات ذات المكانة الأدنى للمرأة.



وُجد أنَّ الولايات المتحدة عالية نسبيًا في عداء الرجال تجاه النساء وعداء النساء تجاه الرجال.



تم العثور في الهند لتكون عالية للغاية في كلا النوعين، في حين تم العثور على الدول الاسكندنافية (مثل السويد) لتكون من بين أدنى البلدان في كلا النوعين من العداء.



إلا أنَّه من خلال الإحصائيات المجتمعات العربيَّة تكون عدائيَّة الذكور أعلى من الاناث.

من المتوقع أنْ يكون الذكور الذين يعانون من متلازمة الذكورة العدائيَّة للمشاعر والمواقف أكثر حماسًا للتصرف بطرق سلبيَّة تجاه الإناث والتغاضي عن مثل هذا السلوك في الآخرين.



وجدت الأبحاث دعمًا لمثل هذه التوقعات.



كان هذا الملف الشخصي مفيدًا في البحث الذي يتنبأ بالذكور الذين من المرجح أنْ يكونوا عدوانيين جنسيًا تجاه الإناث، حيث كشفت النتائج أنَّ الرجال الذين يعانون من هذه المتلازمة نسبيًا هم أكثر عرضة للإكراه الجنسي للإناث.

هذه هي الحال بشكلٍ خاصٍ إذا كان لدى الرجال أيضًا نمط حياة جنسي مختلط بشكل عام حيث يكونون في كثير من الأحيان في علاقات جنسية قصيرة المدى نسبيًا، من دون الكثير من الارتباط الشخصي أو العلاقة الحميمة.

لقد ثبت أيضًا أنَّ الرجولة العدائية، أو بعض مكوناتها الرئيسة، تتنبأ بسلوكيات أخرى فضلاً عن العدوان الجنسي المباشر.



على سبيل المثال، تم العثور على ارتباط مع الاعتداء الجسدي واللفظي غير الجنسي للرجال تجاه شركائهم في الزواج وكذلك مع التحرش الجنسي بالنساء.

أظهر البحث أنَّ الذكور الذين سجلوا درجات أعلى في الذكورة العدائية يمنحون "عقابًا" أكثر كرهًا للإناث من أولئك الذين هم أقل في هذه الشخصية والتحدث معهم بطريقة أكثر استبدادًا وعدائية.



ومن المثير للاهتمام، أنَّ نفس الشخصية لا تتنبأ بنفس القدر بالعدوانية أو الكلام العدائي المماثل تجاه الذكور الآخرين، مما يشير إلى بعض الخصوصية في دافع هؤلاء الرجال لاستهداف النساء.

والاسباب التي تعل نشواء تلك المتلازمة العدائية هي: التعرض للعنف في المنزل وفي العلاقات ووسائل الإعلام وفي المجتمع.



ضعف أداء الأسرة.



نقص الخدمات التي تعالج التعرض للصدمات والتوتر.



الرفض الاجتماعي بين الأقران.



ضعف التحكم في السلوك، على سبيل المثال المواقف والسلوك الجنسي المفرط الأعراف الاجتماعية التي تتغاضى عن هيمنة الذكور والعنف.

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